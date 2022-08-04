Уфа, 4 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Трех человек госпитализировали в результате дорожно-транспортного происшествия в башкирском городе Салават. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

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По его словам, утром 4 августа на ул. Зелёная произошло столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2114, за рулем которого находился 28-летний житель г. Ишимбай и Daewoo Nexia, под управлением 36-летней женщины.

Отмечается, что в результате ДТП водители обеих автомашин и 70-летняя пассажирка иномарки были госпитализированы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело по факту смертельного ДТП.