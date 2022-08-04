Тегеран, 4 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. 3 августа Иранское космическое агентство подтвердило, что отечественный спутник «Хайям» будет выведен на орбиту на следующей неделе в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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В сообщении агентства говорится, что спутник будет запущен ракетой «Союз» с казахстанского космодрома Байконур.

Согласно объявлению, спутник «Хайям» принадлежит Иранскому космическому агентству и предназначен, среди прочего, для повышения производительности сельского хозяйства, мониторинга водных ресурсов и борьбы со стихийными бедствиями.

Агентство заявило, что оно продолжит усилия по развитию внутреннего потенциала в производстве и запуске спутников, одновременно стремясь удовлетворить потребности в спутниковых данных посредством сотрудничества с ведущими странами в космической отрасли.

Ранее Российское космическое агентство «Роскосмос» объявило, что запустит иранский спутник «Хайям» в космос 9 августа 2022 года.