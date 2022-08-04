Москва, , 09:16 — REGNUM Полковнику Донецкой Народной Республики, командиру дивизиона реактивной артиллерии вооружённых сил ДНР Ольге Кочуре («Корсе»), которая погибла в бою с украинскими националистами, присвоено звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)», — говорится в тексте документа, опубликованного 4 августа на сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, гвардии полковник Ольга Качура («Корса»), командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, погибла 3 августа во время обстрела Горловки украинскими боевиками. О трагической гибели «отважной и мудрой женщины, победоносной и непоколебимой Корсы», которая стояла у истоков создания Народной милиции ДНР и активно участвовала в боях с 2014 года, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.

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Глава ДНР Денис Пушилин Ольге Качуре, которая также была почётным гражданином Горловки, звание Героя Республики (посмертно).

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