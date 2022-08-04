Чебоксары, , 09:13 — REGNUM В Чебоксарах идёт подготовка к главному городскому празднику — Дню города, который будет праздноваться после двухлетнего ковидного перерыва. В этом году его отметят 21 августа. Организаторы предлагают чебоксарцам установить «хороводный» рекорд, сообщает управление культуры и развития туризма столичной мэрии.

День города откроется 21 августа на Московской набережной с утренней зарядки. Жителей ждут тематические площадки, парад городской техники, творческий бульвар, парусная регата, этнофестиваль «Чапай зовёт на чай» и другие акции. Завершится праздник большим концертом и фейерверком.

«Во второй половине дня у жителей города есть возможность поучаствовать в рекорде по установлению самого большого хоровода. Давайте дружно встанем в хоровод», — призывают организаторы.

Отметим, что последние годы одним из главных массовых событий стал «Творческий бульвар», который разворачивается на центральной улице города: дорога превращается в пешеходный бульвар, на котором представлены творческие и спортивные площадки для жителей всех возрастов. Также в День города организуются концерты, театрализованные представления, фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия, выставки, проходит чествование почётного гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года Чебоксары побратались с донецким городом Торез. Чебоксары также установили побратимские отношения с Санта-Кларой (Куба), Эгером (Венгрия), Гродно (Белоруссия), Сухум (Абхазия) и Аньхоем (Китай).