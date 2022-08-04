Посёлок городского типа Шахтёрск, Сахалинская область, 4 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Шахтёрске во время встречи губернатора Сахалина Валерия Лимаренко с населением жительница Углегорска швырнула ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова, написало ИА «Сак. ком».

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Женщина пожаловалась губернатору на бездействия местной администрации. Она рассказала, что проживает в аварийном доме. Мэрия предложила ей квартиру, которая также находится в аварийном здании.

«Как вы считаете это нормально переселять из аварийного жилья в аварийное?» — обратилась жительница Углегорска к Лимаренко.

Губернатор попросил в этом вопросе разобраться прокуратуру. Местные жители высказались довольно эмоционально, предположив, что и прокуратура не сдвинет вопрос расселения из аварийного жилья с мертвой точки.

Разгоряченная женщина кинула в мэра Углегорского района ботинок с плесенью, который она принесла на встречу с Лимаренко, как доказательство аварийного состояния своей квартиры. Её вывел из зала сотрудник полиции

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в преддверии выборов депутатов областной думы, которые состоятся 11 сентября, разразился скандал с участием секретаря территориальной избирательной комиссии Южно-Сахалинска Юлии Жолудевой. В голосовых сообщениях в мессенджере WhatsApp она обматерила руководителя горкома КПРФ Станислава Кузнецова, написал телеграм-канал «Октагон. Восток».