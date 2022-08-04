Тегеран, 4 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. 3 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 142 209, причем 75 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 75 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 142 209», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 8540 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1477 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 087 278 пациентов из общего числа 7 418 615 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1372 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 810 345 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 183 461 человек на данный момент прошел повторную вакцинацию.