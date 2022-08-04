Оренбург, , 09:11 — REGNUM В Оренбурге вынесен приговор отношении оренбуржца, который признан в убийстве собутыльника. Мужчина совершил смертельный выстрел из пистолета, сообщили 4 августа в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Пистолет Vitaly V. Kuzmin

Установлено, что в марте 2022 года приятели пьянствовали в доме по ул. Геннадия Донковцева. Между собутыльниками возник конфликт из-за того, что один из мужчин демонстрировал принадлежащий ему травматический пистолет и направлял его в сторону приятеля. Возмущённый оренбуржец выхватил пистолет, перезарядил его и выстрелил в голову приятеля.

В суде мужчина частично признал свою вину. Он пояснил, что не имел умысла на убийство, всё произошло случайно. Между тем вина подсудимого подтверждена свидетельскими показаниями и исследованными письменными доказательствами по делу. Суд установил, что у горожанина имелся именно умысел на убийство.

Оренбуржца приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года. Также мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и 100 080 рублей — в счет компенсации материального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.