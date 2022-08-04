Москва, 4 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командиру реактивного артиллерийского дивизиона по организации ведения боевых действий Народной милиции ДНР полковнику Ольге Качуре, сообщает 4 августа пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Звание присвоено посмертно. Накануне стало известно о гибели Ольги Качуры в Донбассе.

В тексте указа отмечено, что звание Героя России присвоено полковнику за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР присвоил Ольге Качуре звание Героя Донецкой Народной Республики посмертно.