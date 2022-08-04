Тегеран, , 15:30 — REGNUM 3 августа вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что закачка газа в новые центрифуги (включая усовершенствованные машины IR1 и IR6) является ответом на санкции США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Эслами сделал это заявление в кулуарах заседания кабинета министров, отметив, что Иран является свидетелем политики двойных стандартов США и ложных обвинений, которые Вашингтон приписывают Ирану в течение последних 20 лет.

Он также подчеркнул, что Исламская Республика Иран действует в соответствии с международными принципами МАГАТЭ, однако Израиль и другие противники Ирана тщетно пытаются оказать давление на иранцев.

Вице-президент Ирана в своем выступлении сообщил, что если бы у врагов страны действительно были добрые намерения на переговорах, то подписание нового соглашения стало бы отличным выходом из сложившейся ситуации.