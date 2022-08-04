Шахты, Ростовская область, 4 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Ростовской области в водоёме посёлка Майский (Шахты) утонул мужчина. Погибшего искали почти сутки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Место на пляже, где купаться запрещено

Как пишет местный портал Kvu. su, инцидент случился вечером 2 августа. Мужчина отдыхал на берегу со своей сожительницей. Пара употребляла спиртные напитки.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно данным ГУ МЧС России по Ростовской области, с начала купального сезона на донских водоёмах утонули более 40 человек, в том числе трое детей. Несколько дней назад мужчина утонул, пытаясь переплыть реку Северский Донец.

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