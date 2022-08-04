Нур-Султан, , 09:10 — REGNUM Казахстан не признаёт Тайвань независимым государством. Об этом 4 августа заявил агентству КазТАГ представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Республика Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики», — сказал дипломат.

По словам Смадиярова, Нур-Султан считает, что нужно соблюдать нормы международного права. Он также напомнил о резолюции генеральной ассамблеи Организации объединённых наций №2758 от 1971 года, согласно которой право представительства в ООН перешло от Тайваня к КНР. В том числе это касается и места постоянного члена Совбеза.

«Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с правительством КНР», — добавил Смадияров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что Казахстан, кроме Тайваня, не признаёт ДНР, ЛНР, Косово, Абхазию и Южную Осетию.

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