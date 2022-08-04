Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM Уголовное дело в отношении двоих молодых людей, которые осквернили Вечный огонь в парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ, возбудило следственное управление Следственного комитета России по Бурятии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Вечный огонь DianaVolchik

Отмечается, что, согласно предварительным данным, к Вечному огню в парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ вечером 3 августа подошли двое молодых людей, один из которых залил пламя жидкостью из бутылки, в результате чего оно потухло.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление личности подозреваемых в совершении этого преступления, а также на их розыск и задержание.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в селе Слобозия Хородиште Резинского района Молдавии установили памятник румынским солдатам, которые в 1941 году оккупировали эту территорию вместе с немецко-фашистскими войсками.