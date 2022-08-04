Якутск, , 09:16 — REGNUM В Якутии опровергают информацию из соцсетей о первом выявленном на территории республики случае заражения оспой обезьян. Тем не менее, к противоэпидемическим мероприятием и к борьбе с этой инфекцией готовы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Оспа

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«При этом ведомства готовы к выявлению и лечению больных с признаками оспы обезьян. Подготовлены методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в очагах и по лабораторной диагностике», — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что пока ни одного случая заболевания оспой обезьян в республике не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор не видит существенных рисков распространения оспы обезьян в России, заявляла 25 июля глава ведомства Анна Попова. По её словам, вероятность такого развития событий крайне низка.