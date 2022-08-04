Тегеран, , 16:12 — REGNUM Иранский преподаватель Мешхедского университета медицинских наук разработал одно из самых сильных противогрибковых препаратов в мире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 августа.

Иран

По словам доктора Омида Раджаби, противогрибковое средство под названием «Фунгизон» удаляет наиболее устойчивые грибки с поверхности кожи в течение 2−3 дней. Он отметил, что препарат смог быстро вылечить кожу спасателей, которые долгое время подвергались воздействию влаги в крытых бассейнах.

По словам доктора Раджаби, препарат был официально разрешен, и его производство начнется в следующем месяце с начальной мощностью 10 000 единиц в месяц.

Компания, производящая Фунгизон, по словам доктора, выпустила также спрей-препарат под названием «Озопед», который убивает головных вшей, их яйца и даже эмбрион внутри яиц.