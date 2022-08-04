Тегеран, 4 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. 3 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выступил в поддержку дела освобождения Палестины на встрече с лидером «Исламского джихада». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Амир Абдоллахиан также выразил надежду, что укрепление интеграции между мусульманскими странами приведет к срыву планов врагов подорвать дело Палестины. Он отметил, что исламское сопротивление будет твердо защищать права народов региона и права Палестины.

В ходе встречи лидер палестинского «Исламского джихада» Зияд аль-Нахала высоко оценил эффективную и конструктивную роль Ирана в региональных вопросах и назвал активную дипломатию Тегерана с различными странами региона и исламского мира показателем мощи Ирана.

Аль-Нахала подчеркнул, что израильский режим неоднократно нарушал обязательства и соглашения, касающиеся мирного процесса, отметив, что единственным вариантом для палестинских народов защитить свои права и изгнать оккупантов является сопротивление.