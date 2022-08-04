Самара, , 09:10 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства супружеской пары возбудили в Самарской области. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство Pixabay.com

По версии следствия, вечером 2 августа в доме, расположенном в поселке Ягодное Ставропольского района, были обнаружены тела мужчины 1960 года рождения и его 60-летней супруги с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого мужчину 1987 года рождения, который проживает по соседству с погибшими, который пояснил, что причиной свершения преступления послужила ссора.

Фигурант уголовного дела задержан. Расследование дела продолжается.