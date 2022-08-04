Магас, , 09:04 — REGNUM В Ингушетии до конца 2022 года будет построена 21 школа. Они откроются в трех городах и десяти сельских поселениях и более чем на половину закроют проблему дефицита ученических мест, сообщили 4 августа в пресс-службе министерства образования региона.

В школе vettie vette

Школы возводятся в рамках реализации национального проекта «Образование» в городах Назрань, Сунжа и Карабулак, а также в сельских поселениях Яндаре, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Троицкое, Ольгетти, Долаково, Барсуки, Али-юрт, Сурхахи.

«Это позволит сократить дефицит посадочных ученических мест в школах региона на 59%, сейчас актуальная потребность составляет 24 297 мест», — говорится в сообщении минобра.

Напомним, в 2022 году Ингушетии предоставили дополнительно 3,219 млрд рублей на строительство школ. Власти региона рассчитывают к 2024 году перевести все школы на односменное обучение.

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