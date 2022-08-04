Тегеран, 4 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. 3 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что количество людей, удостоенных Исламской премии в области прав человека, указывает на то, что в Исламе нет дискриминации по признаку пола, религии, национальности и расы.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан написал комментарий на своей странице в Instagram после участия в 7-й Исламской премии в области прав человека, которая состоялась в иранской столице Тегеране.

Высокопоставленный дипломат также упомянул, что принял участие в церемонии, организованной Высшим советом по правам человека Ирана.

В текущем году награды были вручены видному теоретику аятолле Джавади Амоли, палестинско-американской журналистке, работавшей на телеканале Аль-Джазира, мученице Ширин Абу Аклех, члену Национальной ассамблеи Южной Африки МандлеМанделе и иранскому командиру, который боролся с терроризмом и был убит в результате теракта.