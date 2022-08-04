Ижевск, , 09:04 — REGNUM Добровольное увольнение работников с выплатой компенсации — одна из благоприятных возможностей работника уволиться с получением, помимо компенсации за неиспользованный отпуск, заработной платы, а также и дополнительного вознаграждения от работодателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил юрист Андрей Лямзин в сотрудничестве с Адвокатским бюро «Сфера защиты» (г. Иваново).

Предприятие «АвтоВАЗ» Lada.ru

Комментируя известие о том, что сотрудникам автозавода в Ижевске, который выпускает модель Lada Vesta, компания «АвтоВАЗ» предложила уволиться по собственному желанию с выплатой пяти окладов, дополнительной материальной поддержкой и помощью в дальнейшем трудоустройстве, он пояснил:

«В этом случае рекомендовано работнику заключить с работодателем соглашение, в котором согласовать условия по дате увольнения и о вознаграждении, включая его размер и сроки выплат. Если работник не желает увольняться, то обязать его уволиться невозможно, за исключением таких оснований для увольнения как: ликвидация, реорганизация (в отсутствии правопреемства) и сокращение штата.

При сокращении штата работник, уведомленный как о начале процедуре сокращения штата, так и об увольнении по сокращению штата, получит также два выходных пособия. При этом важно соблюсти процедуру увольнения. У работодателя есть возможность всегда отправить работников в простой с оплатой последнему 2/3 заработной платы. Имеет смысл руководствоваться нормами статей 79,80, 81, 180 ТК РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, АвтоВАЗ готов профинансировать переобучение увольняющихся сотрудников. По данным компании, штат ижевской площадки составляет около 3,2 тыс. человек.

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