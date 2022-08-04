Барселона, Испания, , 09:04 — REGNUM Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти из «Барселоны» в лондонский «Челси». Об этом 4 августа сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

Пьер-Эмерик Обамеянг Arsenal.com

Отмечается, что «Челси» начал переговоры с представителями 33-летнего футболиста.

Напомним, Обамеянг выступает за «Барселону» с февраля 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. За каталонский клуб Обамеянг провёл 23 матча, в которых забил 13 голов.

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