Пекин, 4 августа 2022, 09:03 — REGNUM А кто помнит группу Exploited? Этих шотландских панков? У них была песня о том, как Мэгги начала войну. Речь, конечно, о «железной леди» Маргарет Тэтчер.
Аналогии? Можно по-разному относиться к Нэнси Пелоси, но эта дама оказалась крепка. Сказала, что посетит Тайвань — и посетила. И чуть не началась война. Теперь одни говорят, что Китай струсил. Другие утверждают, что он ответит. Где правда? Читайте аналитику от Владимира Павленко на страницах ИА REGNUM: https://regnum.ru/news/polit/3660261.html.
«На деле, — сообщает нам автор, — огульные обвинения в том, что «слил» уже Си Цзиньпин, — это одно из двух. Или издержки канувшего в Лету «европейского вектора», когда, подобно поздним советским пропагандистам, душа на Западе, но по должности его положено ругать и вот наконец-то появляется, как кажется, повод выплеснуть вовне свое нутро (в первом случае). Или искреннего, в меру понимания, но не вполне компетентного и чрезмерно эмоционального вторжения не в свой круг вопросов (во втором)».
Собственно, во всей этой истории есть ряд важных аспектов. Первый — бравируя своей «исключительностью», США сожгли мосты с Китаем. Второй — демарш Пелоси создал плацдарм для развития российско-китайских отношений. Третий, и самый главный аспект – от возможного удара в любом случае пострадают не США, а Тайвань. И наконец четыре – вполне вероятен вариант, при котором китайские элиты объединятся вокруг товарища Си.
Ясно одно: тектонические плиты истории сдвинулись.