Пекин, , 09:03 — REGNUM А кто помнит группу Exploited? Этих шотландских панков? У них была песня о том, как Мэгги начала войну. Речь, конечно, о «железной леди» Маргарет Тэтчер.

Аналогии? Можно по-разному относиться к Нэнси Пелоси, но эта дама оказалась крепка. Сказала, что посетит Тайвань — и посетила. И чуть не началась война. Теперь одни говорят, что Китай струсил. Другие утверждают, что он ответит. Где правда? Читайте аналитику от Владимира Павленко на страницах ИА REGNUM: https://regnum.ru/news/polit/3660261.html.

Собственно, во всей этой истории есть ряд важных аспектов. Первый — бравируя своей «исключительностью», США сожгли мосты с Китаем. Второй — демарш Пелоси создал плацдарм для развития российско-китайских отношений. Третий, и самый главный аспект – от возможного удара в любом случае пострадают не США, а Тайвань. И наконец четыре – вполне вероятен вариант, при котором китайские элиты объединятся вокруг товарища Си.

Ясно одно: тектонические плиты истории сдвинулись.