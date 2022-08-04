Тегеран, , 16:14 — REGNUM 3 августа генеральный директор Департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Конг призвал Соединенные Штаты отменить незаконные санкции против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Фу выступил с речью на десятой конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Мы должны придерживаться направления политического урегулирования в решении проблем ядерного распространения», — отметил он, подчеркнув: «Все заинтересованные стороны должны оставаться приверженными скорейшему возвращению СВПД в нужное русло путем дипломатических переговоров и отказаться от практики давления с помощью санкций и угрозы силой».

«США должны полностью снять свои санкции в отношении Ирана иотменить долгосрочные меры в отношении третьих сторон. Исходя из этого, Иран должен вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств».

Он также призвал США вывести все свое ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ОМУ в любом другом регионе.

«Китай готов сотрудничать со всеми странами для укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и ни при каких обстоятельствах не будет первой страной, применившей ядерное оружие», — заключил китайский представитель.