Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Президент США Джо Байден по-прежнему сосредоточен на снижении цен на топливо для американцев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер после решения ОПЕК+ повысить добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки, что соответствует всего 86 секундам мирового потребления нефти, передает агентство Reuters.

Карин Жан-Пьер The White House

«Мы сосредоточены на том, чтобы не допускать повышения этих цен», — сказала Жан-Пьер на брифинге, отвечая на вопрос о решении ОПЕК+.

Главный советник администрации по энергетической безопасности Амос Хохштейн в интервью CNN назвал увеличение добычи «шагом в правильном направлении».

Он признал, что этот шаг не окажет существенного влияния на стоимость топлива для американцев.

«Наше главное внимание сосредоточено не на количестве баррелей. Наше главное внимание сосредоточено на снижении цен», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Решение об увеличении нефтедобычи ОПЕК+ «оскорбительно» для Байдена