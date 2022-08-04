Москва, 4 августа 2022, 08:59 — REGNUM Следственный комитет России изучает видео со зверствами украинских нацистов в отношении российских военнопленных на Черниговщине. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе СКР.
По предварительным данным, съемка велась в конце марта — начале апреля. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, боевики ВСУ расстреляли безоружных пленных российских солдат и бросили их на дороге.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении военных из двух механизированных бригад вооруженных сил Украины.
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