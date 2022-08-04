Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве всех пациентов с хроническим гепатитом С в Москве обеспечили лекарствами нового поколения. Эффективность препарат превышает 95%, сообщается на портале мэра столицы.

Вирус гепатита C Cdc.gov

С 2019 года в Москве для лечения используются современные безинтерфероновые противовирусные схемы нового поколения, которые позволили увеличить эффективность терапии практически в два раза.

Стоимость курса лечения этими препаратами на одного человека составляет более 300 тыс. рублей. В 2022 году закуплены лекарства для 6 тысяч больных гепатитом С на сумму более 1,9 млрд рублей, что полностью покрывает потребность пациентов в лечении.

Ранее ИА REGNUM сообщало ИА REGNUM, в Бельгии впервые выявлен случай загадочного гепатита у детей.

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