Саратов, , 09:20 — REGNUM В Саратовской области в перечень базовых видов спорта вошли баскетбол и биатлон. Тем самым общее количество активно развивающихся видов спорта на территории региона возросло до 19. Обновленный перечень утвержден Министерством спорта РФ, сообщает пресс-служба министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Виды спорта Saratov. gov.ru

«Включение баскетбола и биатлона в перечень позволит привлечь федеральное финансирование на укрепление материальной базы этих видов спорта и даст новый стимул к развитию», — подчеркнул министр молодежной политики и спорта области Роман Грибов.

В Саратовской области к активно развивающимся видам спорта, включенным в олимпийскую программу относятся: каратэ, легкая атлетика, футбол, бадминтон, баскетбол, бокс, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, парусный спорт, прыжки в воду, теннис, триатлон, фехтование и биатлон. В программу Паралимпийских игр входит спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, на территории региона развиваются воднолыжный спорт, самбо и кикбоксинг.

ИА REGNUM ранее передавало, в Саратове с 6 по 10 августа пройдут Всероссийские рейтинговые соревнования по бадминтону. В турнире примут участие 100-120 бадминтонистов более чем из 10 регионов России.

Читайте также: Почти половина жителей Саратовской области регулярно занимается спортом