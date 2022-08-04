Пекин, , 08:56 — REGNUM Боевые стрельбы на дальние расстояния были проведены частями сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе военных учений около острова Тайвань. Об этом 4 августа говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.

Корабль ВМС НОАК Mil.ru

«Были нанесены точечные удары по восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты достигнуты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что масштабные военные учения с боевыми стрельбами были начаты НОАК вокруг острова Тайвань.