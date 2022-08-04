Луганск, , 08:56 — REGNUM С начала эскалации на территории Луганской Народной Республики погибли не менее 77 мирных жителей. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации представительства в СЦКК, с 17 февраля 2022 на территории республики погибли 77 мирных жителей, ещё 229 пострадали.

«В результате обстрелов три ребёнка погибли и 19 детей получили ранения», — отмечено в информации, опубликованной в телеграм-канале представительства.