Оренбург, , 08:56 — REGNUM В мэрии Оренбурга очередная отставка. Пост главы департамента градостроительства и земельных отношений города стал вакантным, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отставка Andreas Kontokanis

Михаил Корбан ушёл в отставку. Он отработал в мэрии 3 августа последний день.

С 4 августа обязанности начальника департамента исполняет Виталий Цепков, который являлся заместителем руководителя муниципального департамента градостроительства и земельных отношений.

Добавим, Михаил Корбан возглавлял департамент с марта 2020 года. Причины его отставки не сообщаются.