Оренбург, 4 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В мэрии Оренбурга очередная отставка. Пост главы департамента градостроительства и земельных отношений города стал вакантным, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Andreas Kontokanis Отставка

Михаил Корбан ушёл в отставку. Он отработал в мэрии 3 августа последний день.

С 4 августа обязанности начальника департамента исполняет Виталий Цепков, который являлся заместителем руководителя муниципального департамента градостроительства и земельных отношений.

Добавим, Михаил Корбан возглавлял департамент с марта 2020 года. Причины его отставки не сообщаются.