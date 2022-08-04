Уфа, , 08:59 — REGNUM Обстоятельства смерти двух человек во время пожара устанавливают в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Пожар в доме Ada Be

По предварительной информации, рано утром 4 августа в одноэтажном бревенчатом доме в с. Красноусольский Гафурийского района на улице Некрасова произошел пожар. В ходе борьбы с огнем были найдены тела 62-летней женщины и ее 39-летнего сына.

По данному факту следователи проводят проверку. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что по предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в больнице скончался пострадавший при пожаре подросток.