Сеул, , 08:56 — REGNUM Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Кроссовер Hyundai Venue Hyundai.com

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Hyundai, Mercedes-Benz, Ford. Всего будет отозвано 52 375 транспортных средства 16 моделей.

Сообщается, что из-за проблем с ремнями безопасности будут отозваны автомобили Hyunai Venue, из-за проблем с подвеской — Mercedes-Benz E 400 4MATIC, из-за возможного возгорания блока предохранителя — Ford Expedition.