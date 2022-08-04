Сеул, 4 августа 2022, 08:56 — REGNUM Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.
Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Hyundai, Mercedes-Benz, Ford. Всего будет отозвано 52 375 транспортных средства 16 моделей.
Сообщается, что из-за проблем с ремнями безопасности будут отозваны автомобили Hyunai Venue, из-за проблем с подвеской — Mercedes-Benz E 400 4MATIC, из-за возможного возгорания блока предохранителя — Ford Expedition.