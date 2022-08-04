Тбилиси, , 08:52 — REGNUM Требование ряда оппозиционных партий Грузии ввести визы для приезжающих в страну граждан России не имеет оснований. Об этом 3 августа заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он прокомментировал призыв партии «Лело» ввести визы для российских жителей и выступление партии «За Грузию» за сокращение безвизового посещения Грузии до одного — трёх месяцев граждан РФ.

«Визовая политика, которая действует в Грузии в отношении России, была принята после августовской войны 2008 года, при предыдущем правительстве. Эта политика действует и сегодня», — сказал Кобахидзе.

Лидер «Мечты» заявил, что «нерационально» пересматривать визовый режим теперь из-за начала конфликта на Украине.

Стоит отметить, что поток желающих приехать в Грузию из России вырос после начала спецоперации по денацификации Украины. В апреле их было 48 797, в мае — 69 772, в июне — 135 457. Кобахидзе ранее заявил, что из прибывших в первом полугодии в стране задержалось около 10%.

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