Куала-Лумпур, , 08:51 — REGNUM Правительство Малайзии приняло решение ограничить рост цен на 5-килограммовую упаковку растительного масла, сообщает Antara.

Растительное масло

Решение вступит в силу 8 августа 2022 года. Цена 5-килограммовой упаковки растительного масла составит 34,7 малайзийских ринггитов.

«Среднемесячная цена на масло устанавливается министерством сельского хозяйства и сырьевых товаров первого числа каждого месяца, после чего объявляется максимальная цена на упакованное растительное масло на месяц, вступающая в силу 7-8 числа следующего месяца», — говорится в заявлении министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась в Куала-Лумпуре со спикером парламента Малайзии Азхаром Азизаном Харуном.

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