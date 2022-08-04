Вашингтон, 4 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Аналитики называют решение ОПЕК+ повысить добычу нефти на скромные 100 000 баррелей в день оскорбительным для президента США Джо Байдена после его визита в Саудовскую Аравию в июле 2022 года, передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По мнению аналитиков, это увеличение соответствует 86 секундам мирового потребления нефти.

«Это настолько мало, что не имеет смысла. С физической точки зрения это пустяк. А в качестве политического жеста это почти оскорбительно», — считает управляющий директор по вопросам энергетики, климата и устойчивого развития в Eurasia Group Раад Алькадири.

Июльский визит Байдена в Саудовскую Аравию имел целью убедить лидера ОПЕК качать больше нефти, чтобы понизить высокие цены на топливо в США и мире. В течение нескольких недель эксперты предполагали, что ОПЕК+ примет решение об увеличении нефтедобычи после этой поездки и разрешения Вашингтона на продажу систем противоракетной обороны Саудовскому королевству и Объединенным Арабским Эмиратам.

Отвечая на вопрос о том, не является ли столь небольшое увеличение добычи оскорблением для Байдена, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что «цены снижаются».