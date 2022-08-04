Элиста, 4 августа, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» бизнес-сообщество Калмыкии получает всё больше инструментов для открытия и развития своего дела. Центр «Мой бизнес» региона запустил новый финансовый продукт не только для предпринимателей, но и для тех, кто получил статус самозанятого. Им предоставляются займы до 300 тысяч рублей под 1% сроком до 1 года.

Флаг Калмыкии

«В Калмыкии преимущественно ведут деятельность малые предприятия. И для них это удобный инструмент, поскольку заёмные средства можно потратить на развитие своего дела, а процент при этом минимальный», — отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес» Айс Манджиев.

План по развитию экономики в новых условиях глава республики Бату Хасиков подписал в мае 2022 года. В начале года региональный центр «Мой бизнес» ввел антикризисные меры поддержки и понизил ставку на микрозаймы до 5−10%.

Предприниматели также могут воспользоваться отсрочкой платежей до 6 месяцев по действующим займам. Этим инструментов уже воспользовались 10 предприятий.

В сентябре для молодежи в возрасте до 25 лет будут предусмотрены гранты на развитие бизнеса. Для этого вносятся изменения в постановление правительства РК. Производителям предоставляются бесплатные торговые места на ярмарках.

«За последние два года мы хорошо ощутили меры поддержки. Как предприниматели, мы постоянно сталкиваемся с проблемами. Но за это время мы успели получить ряд услуг, которые помогли нам не только сохранить бизнес, но и увеличить обороты производства», — рассказала директор кондитерской «Мария» Оксана Эрдни-Горяева.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» плательщики налога на профессиональный доход смогут воспользоваться информационно-консультационными и образовательными услугами, прежде доступными малым и средним предпринимателям. Для самозанятых действует особая ставка налогообложения. Они также смогут получить микрозаймы по льготной ставке.