* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, , 08:51 — REGNUM В Ингушетии задержаны двое мужчин, оказывавших помощь боевикам из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма, сообщили 4 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Как установлено в ходе следствия, двое граждан в возрасте 38 лет и 41 года в период с 2018 года по 2021 год организовали сбор денежных средств через соцсети для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом злоумышленники прикрывали свою преступную деятельность благотворительностью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ингушетии задержан мужчина, находившийся в розыске по подозрению в организации деятельности экстремистской организации.

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