Чебоксары, 4 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Чувашии решили направить более 15 млн рублей, сэкономленных в результате закупок, на пополнение резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о перераспределении экономии, полученной по результатам заключения государственных и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для нужд Чувашии. Это касается контрактов, средства на реализацию которых выделяются из республиканского бюджета.

«Перераспределить экономию […] в сумме15 082 923,32 рубля на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Кабинета министров Чувашской Республики», — говорится в распоряжении.

Как следует из документа, наибольшая экономия получена по результатам закупок по линии министерства образования (5 411 526,91 рубль), министерства строительства и ЖКХ (3 626 750 рублей), министерства здравоохранения (3 191 392,3 рубля) и министерства природных ресурсов (1 706 405,99 рубля).

Главным распорядителям средств поручено представить в министерство финансов предложения по внесению соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись. Это касается минстроя, минприроды, минобразования и минсельхоза.