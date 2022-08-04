Вашингтон, 4 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп в матче второго круга турнира в Вашингтоне (США).

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анна Калинская

При счете 7:5, 2:0 в пользу Калинской румынская теннисистка отказалась от продолжения встречи. Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут.

В четвертьфинале турнира Калинская сыграет с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.