Нью-Йорк, США, , 08:58 — REGNUM Секретариат ООН отказался от организации поездки представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, хотя Россия была готова содействовать этому визиту. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, речь шла о поездке делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором на крупнейшую в Европе АЭС для оценки её состояния и инвентаризации находящегося там ядерного материала, что предусмотрено соглашением о гарантиях. Российская сторона согласовала сроки визита — конец июня, гарантировала безопасность делегации и обеспечила сложную логистику поездки.

«Однако буквально за несколько дней до планируемого приезда делегации МАГАТЭ секретариат ООН отказался одобрить это визит», — сказал Вишневецкий РИА Новости.

То, что визит не состоялся, выгодно киевскому режиму и «его западным кураторам», добавил он, ведь миссия МАГАТЭ заключила бы, что станция работает в штатном режиме.

Россия не препятствует тому, чтобы станцию посещали инспекторы, обвинения в обратном — не более чем пропагандистские вбросы, сказал дипломат.

Читайте также: МИД России: Запорожская АЭС работает штатно в условиях атак ВСУ