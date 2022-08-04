Крутинский р-н, , 08:47 — REGNUM В Крутинском районе Омской области на трассе введено реверсивное движение из-за горящих торфяников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

ДТП в Омской области Омская полиция

Видимость на участке с 433 по 437 км трассы Р-402 снижена до 50 метров. Водителям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию. На трассе уже произошло несколько ДТП.

«При проезде задымленного участка следует снизить скорость движения, не совершать маневров, связанных с изменением траектории движения, а также при ухудшении видимости привлечь внимание других участников дорожного движения включением аварийной сигнализации», — добавили в региональном управлении ГИБДД.