Москва, , 08:46 — REGNUM Москомархитектура ввела новую государственную онлайн-услугу по согласованию проекта изменения внешнего архитектурного облика нежилых зданий, строений и сооружений, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Благоустройство Садового кольца Дарья Антонова © ИА REGNUM

Госуслуга будет предоставляться бесплатно. Сроки ответа: 20 рабочих дней. Обратиться за согласованием, а также заключением об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра Москвы.

Для нежилых зданий внутри Садового кольца согласовать внешний облик нужно до 1 октября 2023 года. Другим зданиям, расположенным вдоль магистралей, — до 1 января 2026 года.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитражный суд Москвы одобрил иск Мосгорнаследия к владельцу мансарды, изменившей облик исторического здания.

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