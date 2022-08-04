Москва, 4 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Украинская артиллерия открыла огонь по Донецку и Макеевке. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 8:00 с позиций в Невельском, по данным СЦКК, киевские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка, выпустив десять снарядов калибра 122 мм.

Одновременно из Авдеевки по Червоногвардейскому району Макеевки выпустили десять снарядов калибра 152 мм.

Спустя пять минут из Нетайлово ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.