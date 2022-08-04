Ереван, , 14:05 — REGNUM Нынешнее армянское правительство способно привести страну только к национальной катастрофе. Об этом корресспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил политолог Аслан Рубаев.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение в Карабахе: Азербайджан берет высоты под контроль»

«Азербайджанцев может остановить только сильный военный отпор со стороны Армении. Но пока Арменией руководят прозападные соровские круги, которые возглавляет Никол Пашинян, она не правосубъектна, она теряет свою субъектность с катастрофической скоростью, катится в пропасть. Она сегодня без внутреннего суверенного управления, ей управляет агентура. И этой агентуре выгодно лишить Россию своего главного союзника в Закавказье. Они хотят превратить Армению в полигон для каких-то своих испытаний. И долго ли ещё армяне смогут терпеть такое антинародное правительство, которое ведёт их к катастрофе и, если они его не свергнут, приведёт Армению к окончательному краху. Армянам необходима народная власть, которая способна будет дать отпор агрессии Азербайджана и вернуть себе столько своих исконных земель, сколько она сможет», — сказал эксперт.

Напомним, что по с 1 августа резко обострилось обстановка вдоль линии противостояния между Азербайджаном и Арменией, в Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация.