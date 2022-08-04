Уфа, , 08:47 — REGNUM Жителя Уфы обвинили в причинении смерти мужчине. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Драка Publicdomainpictures.net

По версии следствия, утром 23 июля 2022 года произошел конфликт между находящимися в нетрезвом состоянии ранее незнакомыми 26-летним потерпевшим и 22-летним фигурантом уголовного дела.

В материалах дела указано, что словесная ссора переросла в драку, во время которой обвиняемый нанес удары потерпевшему.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Его тело обнаружил прохожий, который вызвал скорую помощь и сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность предполагаемого преступника.

Сообщается, что фигурант уголовного дела признал свою вину, пояснив, что причиной конфликта стали слова оскорбления в отношении его матери, которые высказал потерпевший.