Хиросима, Япония, 4 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Любая военная конфронтация между ядерными странами должна быть предотвращена. Об этом 4 августа в ходе выступления на круглом столе по тематике ядерного разоружения в Хиросиме заявил посол России в Токио Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная угроза

Читайте также: Путин сделал заявление об угрозе ядерной войны

Он подчеркнул, что это «чревато эскалацией на ядерный уровень».

«Именно в этом состоит суть предупреждений России о потенциальных последствиях прямой агрессии стран НАТО против нашей страны в контексте украинского кризиса. Такой шаг способен запустить развитие событий по одному из двух чрезвычайных сценариев, описанных в нашей доктрине», — пояснил российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что Россия, «разумеется, выступает за то, чтобы этого не допустить». По его словам, Москва считает необходимым прикладывать все усилия для того, чтобы избегать вооружённых конфликтов между ядерными державами.

Ранее по теме: В МИД РФ назвали спекуляциями «угрозы» применения Москвой ядерного оружия

«Твёрдо привержены постулату о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана», — указал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия заявил. что ядерная война не может закончиться чьей-то победой, победителей в ней не будет.

Российский лидер подчеркнул, что ядерный конфликт никогда не должен быть развязан. Российский лидер добавил, что Москва выступает за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества.