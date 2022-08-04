Анадырь, 4 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. На Чукотке продолжаются работы по реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». В рамках муниципального контракта подрядчику из Иркутской области предстоит выполнить реконструкцию двух участков трубопроводов холодного водоснабжения общей протяженностью 1375 метров в городском округе Анадырь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Читайте также: В Тюменской области в 2022 году появятся пять новых водопроводов

Подготовительные работы по демонтажу минерально-ватного утеплителя и изолирующего слоя из оцинкованной стали начались в июле. Сейчас ведется прокладка трубопровода — пластиковых труб диаметром 250 мм для замены существующего металлического с меньшим диаметром.

«В дальнейшем нам предстоит проложить трубопровод через реку и три дороги, установить восемь пожарных гидрантов по всей линии с подключением существующих абонентов и врезок, которые сейчас есть на трассе. Срок службы пластиковых труб — минимум 50 лет, они не подвергаются коррозии и при нормальных условиях, в изоляции пролежат гораздо дольше гарантийного срока», — пояснил начальник участка подрядной организации Александр Жиренок.

Контролирует работы представитель Росстройконтроля Юрий Фатеев.

«Это технически сложный объект, потому что приходится и подавать воду людям, и в тот же момент делать замену. Каждая труба имеет длину 12 метров и весит почти 250 кг, а люди всё это делают, укладывают, паяют, кроме того, работать приходится на высоте, что представляет опасность. С нашей стороны главное — не мешать людям работать и не допустить их травматизма, а технически мы выполним все задачи, которые перед нами стоят. Благодаря нацпроекту жители села Тавайваам будут обеспечены качественной холодной питьевой водой», — прокомментировал Фатеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в рамках проекта «Чистая вода» в 2022 году введены в эксплуатацию и строятся пять водопроводов.