Белогорск, Амурская область, , 08:42 — REGNUM Жительница амурского Белогорска ударила по лицу сотрудницу полиции, и теперь ответит за свой поступок в суде. Её обвиняют по статье 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Нападение

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Женщина сама вызвала правоохранителей, так как обнаружила пропажу ювелирных изделий в своей квартире. Когда приехали сотрудники полиции, она уже нашла драгоценности и пыталась воспрепятствовать проведению проверки. Амурчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения, и, возмущаясь, ударила сотрудницу полиции по лицу.

Обвинительное заключение по возбуждённому в отношении женщины уголовному делу утверждено, материалы передадут в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле было завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении жительницы Амурской области. Она пнула ногой сотрудника полиции.