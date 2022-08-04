Железногорск, Красноярский край, 4 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выполнил желание школьницы из Железногорска Красноярского края, которая ранее написала главе государства письмо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Рис. 16. Траппы плато Путорана

В письме она написала, что её заветной мечтой является поездка на плато Путорана. После чего, в феврале 2022 года девочке вручили сертификат на путешествие. Летом для школьницы и её матери была организована вертолётная экскурсия на жемчужину таймырского Заполярья.

В ходе поездки они увидели три водопада, в том числе крупнейший в стране по мощности водосброса Большой Курейский водопад. Кроме того, школьнице с матерью организовали экскурсионную программу по Норильску и Дудинке с прогулкой на катере по Енисею.