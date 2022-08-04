Пермь, , 08:38 — REGNUM В Перми раньше запланированного срока откроют движение транспорта по Средней дамбе, сообщил в пресс-службе мэрии.

Ремонт дороги

Как отметили в администрации, ремонт моста проведён в сжатые сроки. Основание под плитами укреплено, деформационные швы заменили, установили дренаж, и заменили асфальт на въезде.

Дамбу откроют днём 4 августа. С 5 августа по мосту начнут курсировать маршрутные автобусы.

Добавим, по результатам обследования Средней дамбы был выявлен серьезный размыв грунта. В зоне риска оказались несущие конструкции объекта. Чтобы предотвратить негативный сценарий, комиссия по ЧС приняла решение о срочном ремонте и укреплении основания под плитами въезда на мост. Чиновники анонсировали закрытие движения транспорта по дамбе с 17 июля по 6 августа.